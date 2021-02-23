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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«نِعم لا تحصى».. معرض فني لـ حنان يوسف بجاليري بيكاسو

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:13 ص
جاليري بيكاسو
جاليري بيكاسو
جمال عاشور
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يفتتح جاليري بيكاسو، يوم 2 مارس المقبل، معرضًا للفنانة التشكيلية حنان يوسف، في قاعة رقم واحد بعنوان "نعم لا تحصى".

وتقول حنان عن المعرض: "أحاول دائما التعبير عن موضوعات وأفكار تتعلق بنقل مشاعر وقيم أشير إليها من خلال لوحاتي، وجاءت فكرة هذا المعرض للتعبير عن أهمية الإحساس بالنعم التى تحيطنا وفى كثير من الأحيان نجد أنفسنا منغميسين فى الحياة والأحداث المتلاحقة وننسى الامتنان للنعم العديدة حولنا".

وتابعت: "حرية أن نكون قادرين على القيام بالأشياء التى تجعلنا سعداء هى حقا نعمة، وجود أصدقاء وعائلة ومشاركتهم بالتعاطف والحب هو أيضا نعمة، القدرة على قراءة الكتب والاستمتاع بالموسيقى والرقص والفنون هى نعمة تغذى أرواحنا، تقدير جمال الطبيعة ورائحة الزهور والشمس المصرية الدافئة وأصوات العصافير هى نعمة يجب أن نقدرها، أشعر بالأسى للاشخاص الذين لا يستطيعون رؤية الخير فى حياتهم ويعتبرونه أمر مسلم به".

تخرجت الفنانة حنان يوسف في كلية الهندسة المعمارية ولكنها ترسم من الصغر، حضرت العديد من الورش الفنية خارج مصر وداخلها لتثقل فنها وعرضت أعمالها في ٥ معارض فردية والعديد من المعارض الجماعية.

اخر معرض لها في ٢٠١٨ كان'الرضا' في قاعة بيكاسو ايست، وفي ٢٠١٩ قامت بمعرض "هي" في العاصمة البريطانية، لندن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
تحب التجربة في مختلف الأساليب. تهوى الرسم بالالوان المائية، الألوان الزيتية،الأكريليك وألوان الپاستيل.

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