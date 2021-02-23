الشرطة الصومالية تحبط هجومًا إرهابيًا قرب مركز للشرطة وسط مقديشو

أحبطت الشرطة الصومالية اليوم الثلاثاء، هجوما إرهابيا قرب مركز للشرطة وسط مقديشو، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية اليوم.يأتي هذا فيما دعا نائب المندوب الصينى الدائم لدى الأمم المتحدة "داى بينغ" جميع الأطراف فى الصومال إلى إيجاد حل مناسب للمأزق السياسى فى البلاد.وقال بينغ فى اجتماع عبر الفيديو لمجلس الأمن حول الصومال، نقلته وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء، إن "الصين قلقة بشأن أحداث العنف الأخيرة فى مقديشو، وندعو جميع الأطراف فى الصومال إلى ممارسة ضبط النفس والحفاظ على الحوار وإبداء المرونة وإيجاد حل مناسب للمأزق السياسى فى أقرب وقت ممكن".