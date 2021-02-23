الكويت تتلقى رسالة شفوية من الصيني تتعلق بآخر المستجدات الإقلیمیة والدولیة

تلقي أمیر دولة الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح صباح اليوم الإثنين، رسالة شفویة من الرئیس الصيني شي جین بینغ لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدین وتنمیتھا في مختلف المجالات، خاصة القضایا ذات الاھتمام المشترك، إضافة إلى آخر المستجدات على الساحتین الإقلیمیة والدولیة.وذكرت وكالة الأنباء الكويتية كونا، أن أمير دولة الكويت تلقي الرسالة خلال استقباله اليوم عضو المكتب السیاسي الأعلى ورئیس مكتب الشؤون الخارجیة للجنة المركزیة في الحزب الشیوعي الصیني الحاكم یانغ جیتشي.