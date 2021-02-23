«الأبطال الخارقون».. مناقشة بمعهد جوته الألماني الخميس

ينظم معهد جوته الألماني في القاهرة فعالية "قراءة وكتب" وتتناول هذا الشهر نقاش حول الأبطال الخارقين في زمن الطفولة، من خلال مناقشة كتاب "أبطال خارقون" للكاتب الألماني ديتمار دات" بحضور منار عمر، وذلك يوم الخميس 25 فبراير في تمام السابعة مساء، بمقر المعهد الألماني "جوته".يجرى خلال الفعالية مناقشة شَكل الأبطال الخارقون في طفولة أجيال عديدة سواء عبر الكتب المصورة "الكوميكس" أو الأفلام السينمائية، عشنا معهم مغامرتهم وتحدياتهم وأحلامهم وإخفاقتهم، ورغم مرور الزمن ما زالوا حاضرين في وعينا وادراكنا بصور متنوعة ومختلفة.في كتاب "أبطال خارقون" يتأمل الكاتب الألماني ديتمار دات مدرسة الإنسان الخارق التي تخرّج فيها عشرات الشخصيات التي بدأت كرسوم كوميكس منذ بدايات القرن العشرين وحتى الآن ومن أبرزهم على المستوى العالمي شخصيتي "باتمان وسوبرمان".