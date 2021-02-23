ارتفاع جديد للدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية

شهدت الأسواق المصرفية في تركيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا طفيفًا في سعر الدولار أمام الليرة التركية، وسجلت العملة الأمريكية 7.02 ليرة مرتفعة من 6.99 ليرة تركية سجلتها بالأمس، وفقا لما نقلته وسائل اعلام تركية محلية.فيما ارتفع سعر صرف اليورو إلى 8.55 ليرة تركية، بعدما سجل بالأمس 8.47 ليرة، وفي الوقت نفسه ارتفع سعر جرام الذهب ليسجل 408 ليرات تركية، بعد أن وصل إلى 405 ليرة تركية بالأمس، وفقا لموقع " تركيا الآن".وكان كبير الاقتصاديين بمعهد التمويل الدولي، روبن بروس، قد قال في وقت سابق، أن القيمة العادلة للدولار الأمريكي أمام الليرة التركية هي 7.50 ليرة تركية.