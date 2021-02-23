محمد شافعي: استعد لـ 4 أغنيات في ألبوم «كاريوكي»

كشف الفنان والشاعر الغنائي محمد شافعي، عن استمرار تجهيز ألبوم فريق "كاريوكي" الغنائي بقيادة الفنان أمير عيد، مشيرا إلي أنه يشارك في الالبوم بعدد من الأغنيات المختلفة وهو الألبوم الذي يتم التسجيل فيه بشكل مستمر وعمل التحضيرات الخاصة به.وأوضح "شافعي" في تصريحات لـ " الدستور"، اليوم الثلاثاء، أن الألبوم يضم عددا من الأغاني لكبار الملحنين والموزعين والشعراء الموهوبين جدا، وكشف أنه يشارك في الالبوم بأربع أغنيات سوف تكون مفاجأة.وتمنى الفنان أن تلقي الأغنيات نجاحا كبيرا مثلما حدث في ألبوم الفنان حمزة نمرة الأخير، بعد مشاركته بأغنيتين الاولي هي الواقعة الأخيرة، والثانية هي القصة.