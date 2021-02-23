«الورش» تؤرق قاطني الإسكان الاجتماعي بكفر الشيخ.. ومسؤول يرد

اشتكى قاطنو مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة كفر الشيخ، من زحف الورش أسفل العمارات السكنية التي يسكنونها وتشويه المنظر، فضلا عن الإزعاج المستمر أغلب الوقت ما جعلهم يعيشون كابوسا دائما لا ينتهي.وأكد الأهالي لـ"الدستور"، أن أغلب الورش زحفت عليهم من المنطقة الصناعية المجاورة وهذا يخالف القانون لوجود تلك الورش وسط مجمع سكني ولم يتحرك أحد أو يتدخل لمنع حدوث ذلك وهو ما جعل الموضوع حاليا أكثر صعوبة.وأكد المهندس باسم حجازي، عضو مجلس النواب عن دائرة "كفر الشيخ - قلين"، أنه بالفعل وصلته شكاوى من الأهالي هناك بخصوص تلك المشكلة التي تؤرقهم، موضحا أن هذا حقهم ولكن موضوع الورش هناك أصبح مشكلة مستعصية يصعب حلها سريعا لعدم وجود بديل لنقل تلك الورش.وأضاف النائب، لـ "الدستور"، أنه سوف يتوجه للمحافظ لطرح تلك المشكلة عليه وبحث سبل حلها في أسرع وقت ممكن إنقاذا للأهالي هناك.في السياق ذاته، أكد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أنه سوف يتحرك على الفور وطرح المشكلة على اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، محاولا هو الآخر إيجاد حل مع المحافظ لتلك المشكلة.