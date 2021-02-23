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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 5 أعوام

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:05 ص
البطالة
البطالة
وكالات
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ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة لأعلى مستوى منذ نحو خمسة أعوام، خلال الربع الرابع من العام، وذلك في ظل تضرر الاقتصاد من جائحة كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب الاحصاءات الوطني القول اليوم، إن عدد العاطلين ارتفع بواقع 121 ألفا مقارنة بالربع الثالث، ليبلغ معدل البطالة 5.1%، وهو الأعلى منذ مطلع عام 2016 وقد تراجع عدد العاملين بواقع 114 ألف شخص.

وقدم خلال إعلانه عن خطة التخفيف التدريجي لإجراءات الاغلاق، رئيس الوزراء بوريس جونسون، أمس الإثنين، أكثر إشارة واضحة على أن وزير الخزانة ريشي سونا سوف يستخدم الموازنة في الثالث من مارس المقبل لتمديد برامج الدعم الحكومي المقرر أن تنتهى الأسابيع المقبلة.

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