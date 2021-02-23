إزالة 122 حالة تعدٍّ بالبناء على الأراضي الزراعية بالغربية

نفذت الوحدات المحلية بالمراكز والمدن التابعة بمحافظة الغربية حملات مستمرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية خلال الفترة من 16 1 2021 وحتى 22-2-2021، وأسفرت الحملات عن إزالة 122 حالة تعدٍّ بالبناء على أراضي زراعية بمساحة 4 فدادين و10 قراريط و3 أسهم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بضرورة التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية بكل حسم، وتهيب محافظة الغربية بجميع المواطنين الحفاظ على الرقعة الزراعية، وعدم التعدي عليها بالبناء المخالف لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.