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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الأمطار الغزيرة تُخلي شوارع البحيرة من المواطنين

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:13 ص
الأمطار الغزيرة
الأمطار الغزيرة
البحيرة معوض هويدى
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شهدت المدن والقرى الساحلية بمحافظة البحيرة أمطارًا غزيرة أدت لخلو الشوارع من المارة، وانتشار المعدات الخاصة بسحب المياه.

يأتي ذلك بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس السيئ المتوقع أن تشهدها المحافظة خلال الساعات القادمة، والتي يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح وسقوط الأمطار الغزيرة تكون رعدية أحيانًا.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على رفع حالة انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع قبل بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة المتوقعة، وتأهب جميع الأطقم والمعدات والتنسيق مع جميع الشركات العاملة لتوفير معدات إضافية إذا استدعى الأمر، مؤكدًا على تواجد كل الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كل الجهات المعنية للتدخل المباشر وحل أي مشكلة تطرأ.

وشدد محافظ البحيرة على رفع درجة الاستعداد والتأهب حتى انتهاء الموجة، والتي تستمر لمدة يومين، والتعامل بمنتهى الجدية بجميع القطاعات واستنفار كل الجهود والتنسيق بين الجهات- كل في موقعه، لمواجهة أي أحداث طارئة أو أزمات متوقعة، واتخاذ كل الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار، مع انعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات والشركات على مدار 24 ساعة لتلقي كل البلاغات، وإخطار غرفة العمليات المركزية أولًا بأول، وإخلاء جميع مناطق الخطورة والمنخفضة وفقًا للخطط المعدة سلفًا.

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