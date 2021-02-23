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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رغم إصابة مكي ونجلاء بكورونا.. جداول تصوير رمضان منتظمة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:01 ص
نجلاء
نجلاء
محمد قدري
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شهدت الساحة الفنية خلال الساعات الماضية، إصابة عدد من نجوم الفن بفيروس كورونا المستجد، مما اضطر الصناع إلى تعديل جداول تصوير الأعمال لعدم تعطيل التصوير.

و أصيب النجم أحمد مكي بفيروس كورونا المستجد، مساء الأحد، واضطر إلى التواجد في العزل المنزلي، والخضوع للبروتوكول العلاجي لوزارة الصحة، وقرر المخرج بيتر ميمي تعديل خريطة تصويره للجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، حيث يكثف حاليا تصوير مشاهد النجم كريم عبد العزيز والمشاهد الأخرى مع تأجيل مشاهد النجم أحمد مكي حتى تتحول حالته إلى سلبية، وحالته الآن مستقرة ولم يشعر بأعراض خطيرة.

وأعلنت النجمة نجلاء بدر إيجابية مسحتها التي أجرتها خلال الساعات الماضية، بعد الشعور ببعض الأعراض، وتتواجد حاليا في العزل المنزلي حتى تتحول حالتها إلى إيجابية واتفقت مع صناع عمليها "نسل الأغراب" وبين السما والأرض" على تعديل خريطة تصوير مشاهدها على أن تكثفهم عقب العودة سالمة إلى مواقع التصوير.

وتولى فريق مساعدي الإخراج بمسلسل "اللي ما لوش كبير" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز والنجم أحمد العوضي، مسؤولية إخراج مشاهد العمل بعد الشكوك في إصابة المخرج مصطفى فكري بالفيروس وقرراه العزل المنزلي، حتى لا يعرض باقي طاقم العمل للخطر واعتماده وثقته في مساعديه لاستكمال المشاهد، ولكن خلال اليومين الماضيين أعاد التحليل وثبت عدم إصابته بالفيروس وأن التحاليل السابقة كانت غير دقيقة ويستكمل تصوير العمل حاليا.

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