الأنبا بشارة يترأس قداس صوم يونان في كاتدرائية أم النعم الإلهية

تراس الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي بمناسبة اليوم الأول من صوم أهل نينوى، وذلك بكاتدرائية أم النعم الإلهية بأبوقرقاص.وشارك نيافته في الصلاة القمص يونان استمالك والأب إسحق مهيب راعيا الكاتدرائية، وألقى المطران كلمة العظة حول دعوة يونان، مشيرًا إلى أن رعاية الله ليونان كانت لأجل إعلان كلمة الله.وختم نيافة الأنبا بشارة صلاة القداس بمباركة الحضور وإعطائهم البركة الرسولية، وتمنى للجميع صومًا مباركًا.