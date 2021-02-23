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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مياه القناة» تنتهي من صيانة محطة رفع صرف صحي أبوعطوة (صور)

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:57 ص
محطة رفع صرف صحي
محطة رفع صرف صحي أبوعطوة
مصطفى دياب
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أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من أعمال رفع كفاءة والتأهيل لوحات، الكهروميكانيكي، ولوحات التشغيل، وتطهير البيارات الرئيسية، لمحطة رفع صرف صحي أبو عطوة الرئيسية، مؤكدًا إعادة ضخ مياه الشرب للمواطنين بعد انقطاعها لمدة 10 ساعات الماضية، وذلك نظرًا لأعمال الصيانة التي كانت تتم بالمحطة.

وقال عصمت، إن محطة رفع صرف صحي أبو عطوة، هي محطة التجميع الرئيسية لمدينة الإسماعيلية، وتصرف أكثر من 180 ألف متر مكعب يوميا إلى محطة معالجة صرف سرابيوم، عن طريق أجهزة الطرد بقطر 1200، بطول 9 كيلومترات، وتعمل من خلال 6 محركات وطلمبات عملاقة تعمل طوال 24 ساعة بالتناوب.

وأضاف أن الحملة الموسعة لتطهير جميع شبكات الصرف الصحى فى محافظات القناة الثلاث، السويس والإسماعيلية وبورسعيد، مستمرة وتشمل جميع المناطق الساخنة، للقضاء على مشكلة الطفوحات المستمرة، الناتجة عن سوء استخدام الشبكات والضغط الزائد عليها نتيجة الزيادة السكانية والتوسع العمراني، وإلقاء المخلفات فى غرف التفتيش.

وأوضح عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.
«مياه القناة» تنتهي من صيانة محطة رفع صرف صحي أبوعطوة (صور)
«مياه القناة» تنتهي من صيانة محطة رفع صرف صحي أبوعطوة (صور)
«مياه القناة» تنتهي من صيانة محطة رفع صرف صحي أبوعطوة (صور)
«مياه القناة» تنتهي من صيانة محطة رفع صرف صحي أبوعطوة (صور)
«مياه القناة» تنتهي من صيانة محطة رفع صرف صحي أبوعطوة (صور)
«مياه القناة» تنتهي من صيانة محطة رفع صرف صحي أبوعطوة (صور)

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