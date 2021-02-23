تطوير الصرف الصحي لـ«حياة كريمة».. المستفيدون يتحدثون لـ«الدستور»

جهود ضخمة قامت بها مبادرة "حياة كريمة" خلال الفترة الأخيرة داخل المحافظات والقرى والنجوع، من أجل توفير حياة آدمية آمنة لأهاليها في المجالات كافة، ما ضمن لهم حياة أفضل لا سيما أن التطوير في تلك القرى يكون شاملًا.وبالفعل خلال الفترة الأخيرة وصلت مبادرة "حياة كريمة" للكثير من المحافظات والقرى، وقامت بتطويرها وقدمت خدمات ضخمة للمواطنين وما زالت مستمرة إلى الآن، على المستويات كافة في الصحة والتعليم وتسقيف المنازل.واتساقًا مع ذلك، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج بالأمس، إن تطوير القرى في حياة كريمة سيشمل الكهرباء والغاز والصرف الصحي، والتمكين الاقتصادي وتقديم الخدمات الصحية، بمشاركة 23 جمعية أهلية.وأشارت إلى أنه لأول مرة سيتم شمول خدمات الصرف الصحى، كما أن تجارب القرى المصرية فى السابق كانت مفتتة وكانت لا تضم الحكومة بأكملها، مؤكدة أن حياة كريمة شملت الحكومة بأكملها: "نتكامل مع بعضنا البعض ولدينا خطة واضحة بأنشطة شاملة بالخدمات والاستثمار فى البشر".وبالفعل استفادت الكثير من القرى والمحافظات بتلك المبادرة حتى الآن، لا سيما في تجديد شبكات الصرف الصحي وإحلال شبكات جديدة تضمن حياة آدمية ومياه نظيفة للأهالي، "الدستور" حاورت عدد من المستفيدين في تلك القرى.رمضان النجار، إحدى مواطنين مركز شبين القناطر، التي تم تطوير عدد من قراها في مجال الصرف الصحي على يد حياة كريمة، بعد سنوات كثيرة من الإهمال ما كان يؤدي إلى اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي.قال: "فرحانين إن أخيرًا قرى مركز شبين القناطر تم اختيارها في مبادرة حياة كريمة لإحلال مواسير الصرف الصحي وتجديدها، والعمال بالفعل شغالين وفيه قرى تم الانتهاء منها مع بداية العام الجديد، وحابب أوجه شكر للرئيس السيسي على دعمه المباشر وإشرافه الشخصي على المباردة في المرحلة التانية".وأضاف: "تم رفع كفاءة شبكات الصرف الصحي في قرى شبين القناطر بعد سنوات كتيرة جدًا كانت فيها أسوأ شيء، وفي انتظار باقي أعمال التطوير، كل أملنا إننا نشرب مياه نضيفة وكل سنة منغرقش في المطر بسبب ضعف المواسير".وبالفعل استطاعت المبادرة خلال المرحلة الأولى تحقيق نجاحات ضخمة وفق بيانات وزارة التضامن، حيث حققت المرحلة الأولى نجاحات ملموسة فى 11 محافظة وتم تنفيذ ما يقرب من 490 مشروعًا من بين 625 كانت تستهدفا المرحلة وتشمل مشروعات تطوير المنازل وتركيب وصلات صرف صحي ومياه.وتم تنفيذ 1019 وصلة مياه من إجمالي 2638 وصلة مستهدف تركيبها في المحافظات، و600 وصلة صرف من إجمالي 800 ‏ وصلة؛ وتركيب 5884 سقفًا للمنازل ويُستهدف الوصول إلى 8385 سقفًا، ورفع كفاءة 4350 منزلًا من إجمالي 7296 منزلًا مستهدفًا.كما تم تطوير ورفع كفاءة 21974 منزلا لتصبح "سكن كريم" عبر تركيب أسقف لهاء واستكمال وصلات مياه الشرب والصرف الصحي، تغطية 47 تجمعا بخدمات الصرف الصحي في محافظات مصر لتضمن مياة شرب نظيفة للمواطنين.أحمد يوسف، أحد أهالي منطقة المشتل بغرب الكوبري في محافظة سوهاج، والتي تم إصلاح وتجديد مواسير الصرف الصحي بها خلال ديسمبر من العام 2020، وما زالت الأعمال مستمرة، في تطوير باقي القرى من حيث الصرف الصحي، رأى أن الصرف الصحي كان كان من أهم المشكلات التي يعاني منها أهالي القرية بسبب تهالك الشبكات والبنية التحتية، ما دفعهم للترحيب الشديد بمهندسين حياة كريمة، من أجل التطوير وتغيير تلك الشبكات التي ظلت على حالها منذ سنوات.أضاف: "تم إحلاح وتجديد غرف الصرف الصحي في منطقة المشتل، ورفع كفاءة عدد من الشوارع والمناطق، والجميل في المبادرة أنها تبحث في أساس المشكلة وليس الإصلاح فقط فتم تغير غرف الصرف الصحي بالمنطقة بدل من اللجوء للإحلال فقط، لكن التطوير كان شامل".