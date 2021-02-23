محكمة إسرائيلية تحدد موعد محاكمة نتنياهو في قضايا فساد

كشفت المحكمة المركزية الإسرائيلية عن موعد محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بقضايا الفساد المرفوعة ضده، مشيرة إلى أنها ستبدأ بعد الانتخابات، بتاريخ 5 أبريل المقبل.ولفتت المحكمة إلى أن الجلسات ستقام ثلاث مرات أسبوعيا في أيام الاثنين، الثلاثاء والأربعاء.وأوضح القضاة أنه يوجد خلل بسلوك المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ابيحاي مندلبيت، عندما أعطى موافقته على التحقيق في القضايا، مع ذلك قرروا أنه لا يمكن إلغاء الاتهامات، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.جدير بالذكر أنه قبل أسبوعين استؤنفت الجلسة في محاكمة نتنياهو بأروقة المحكمة المركزية الإسرائيلي، حيث قدم خلالها رد نتنياهو على لوائح الاتهام المرفوعة بحقه، ووصل نتنياهو بنفسه إلى قاعة المحكمة، لكنه غادرها بعد نصف ساعة، كما حضر الجلسة باقي المتهمين المتورطين بالملفات.