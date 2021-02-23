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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ارتفاع عدد مستفيدي الدعم النقدي لـ 3.74 مليون

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:56 ص
التضامن
التضامن
ولاء جمال
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أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد مستفيدي الدعم النقدي تكافل وكرامة، والضمان الاجتماعي ارتفع إلى 3 ملايين 745 آلاف شخص حتى منتصف شهر فبراير الجاري.

وأوضح تقرير صادر عن الوزارة، اليوم، أن عدد مستفيدي "تكافل" وصل إلى 2 مليون و91 ألفا و237 شخصا حتى فبراير الجاريـ مقارنة بـ 2 مليون و85 ألفا و375 فردا خلال يناير الماضي، مؤكدا أن برنامج تكافل هو مساعدة نقدية مشروطة، واستحقاق أسري، يمنح للأسر ذات المستوى المعيشي الضعيف جدا، ودخلها قليل، وليس لديهم أملاك أو حيازات على شرط أن تكون هذه الأسرة لديها أطفال من سن يوم وحتى 18 سنة، ويشترط للحاصلين عليها، أن يكون الأطفال فوق 6 سنوات مُسجلين في التعليم.

فيما أوضح التقرير المنشور على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد مستفيدي "كرامة" وصل إلى مليون و257 ألفا و701، مقارنة بمليون و224 ألفا و225 شخصا، حتى منتصف يناير الماضي، فيما بلغ عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي 388 ألفا و396 شخصا حتى منتصف فبراير الجاري، حيث يستهدف كرامة الأفراد المُسنين، الذين يتجاوز عمرهم 65 سنة أو أكثر، والأشخاص ذوي الإعاقة، أكثر من 50%.

وأكدت التضامن، أنه تم ميكنة كل تطبيقات الدعم النقدي وتحديثها بشكل دوري، كما يتم التحقق من صحة البيانات بالربط مع الجهات الخارجية، واحتساب درجة الفقر والدفع الالكتروني لمستفيدي الدعم النقدي.

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