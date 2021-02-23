ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في طوكيو لـ 110187

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 275 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في طوكيو.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أنه لليوم الثالث على التوالي يتم تسجيل حصيلة إصابات أقل من 300 حالة، مشيرة إلى أنه بذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في طوكيو إلى 110آلاف و187 حالة.