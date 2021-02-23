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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

احصل على النماذج الاسترشادية الرسمية للامتحانات عبر هذا الرابط

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:15 م
الامتحان
الامتحان
نورهان عبدالرحمن
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها ستقوم بنشر النماذج الاسترشادية، اليوم الثلاثاء، لتدريب الطلاب من الصفوف الرابع الابتدائي، إلى الصف الثالث الإعدادي، للتدريب على شكل الامتحان المجمع المقرر عقده للطلاب عن منهج الفصل الدراسي الأول. 

نماذج استرشادية للامتحانات

وحددت الوزارة، أنها ستقوم برفع النماذج الصحيحة الرسمية عبر رابط منصة التعليم المصري، ويمكن للطلاب الحصول عليها بالدخول على رابط المنصة التالي من هنا

وكانت نفت الوزارة، صحة النماذج الاسترشادية، المتداولة على السوشيال ميديا، وأكدت أنها لم تنشر أى نماذج على موقعها الرسمي، قائلة "إن هذه هي الحقيقة الدامغة وكل ما يتم تداوله غير رسمي ولا داعي لأى قصص وروايات وتساؤلات أخرى!".

وأكدت الوزارة، أنه سوف يتم نشر النماذج الرسمية على موقع منصة التعليم المصري، اليوم، بعد اكتمال المراجعات المعتادة. 

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رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي لدخول الامتحان الإلكترونية ٢٠٢١ (dostor.org)

كان قد انتشرت أنباء عن سحب الوزارة الأسطوانات الخاصة بالنماذج الاسترشادية لوجود أخطاء.

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