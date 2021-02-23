170672 إصابة بكورونا في أرمينيا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية تسجيل 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 170 ألفا و672 إصابة.وأوضحت الوزارة -حسبما أوردت وكالة "أركا نيوز" الأرمينية، اليوم الثلاثاء- أن هناك 231 شخصا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 162 ألفا و329 شخصا.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 3171 وفاة.. بينها 806 حالات توفيت لإصابتها بأمراض أخرى.