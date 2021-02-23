شعبة العدد والآلات: مستعدون للمشاركة في إنشاء المجمعات الصناعية

أعلن المهندس حمادة العجواني عضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن استعداد شعبة الآلات والمعدات للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء مجمعات صناعية لمساعدة شباب وصغار المستثمرين على إقامة مشروعات صناعية جديدة.وأشار العجواني، إلى أن شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، على استعداد تام لتوفير الآلات والمعدات والماكينات الصناعية ومستلزمات الإنتاج للمستثمرين بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أمس، بدء تسليم خطابات تخصيص 501 وحدة صناعية جديدة لـ 300 مستثمر، وذلك ضمن الدفعة الأولى للمجمعات الصناعية الـ 7 التي تم طرحها خلال شهر اكتوبر الماضي بمحافظات الإسكندرية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر والبحر الأحمر والغربية.ولفتت نيفين جامع، إلى أن توفير الوحدات الصناعية الجاهزة كاملة المرافق يمثل فرصة متميزة للشباب وصغار المستثمرين للحصول على وحدة صناعية مكتملة الخدمات، وبدء عملية الانتاج للمساهمة في دعم سلاسل التوريد ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظات المختلفة.وأضافت جامع، أن خطابات تخصيص وحدات الدفعة الأولى تشمل 56 خطاب تخصيص بمجمع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بإجمالي 163 وحدة صناعية و86 خطاب تخصيص بمجمع مرغم 2 بمحافظة الاسكندرية بإجمالي 158 وحدة صناعية بالإضافة إلى 56 خطاب تخصيص بمنطقة بياض العرب بمحافظة بني سويف بإجمالي 62 وحدة صناعية و42 خطاب تخصيص بمنطقتى المطاهرة وغرب جرجا بمحافظتي المنيا وسوهاج بإجمالي 47 وحدة صناعية و60 خطاب تخصيص بمنطقتي الغردقة والبغدادي بمحافظتي البحر الأحمر والأقصر بإجمالي 71 وحدة صناعية.وأكدت الوزيرة، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية حريصة على تسهيل وتيسير إجراءات الحصول على الوحدات من خلال تقديم تيسيرات غير مسبوقة في الطرح الأخير شملت تخفيض ثمن كراسة الشروط لتتراوح بين 300 إلى 500 جنيه كما تم إلغاء كافة التكاليف المعيارية وخفض رسوم جدية الحجز للوحدة الصناعية من 50 ألف جنيه لتصل الى 10 الاف جنيه، وإتاحة تقدم المستثمر بالبطاقة الشخصية، فضلًا عن تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لمدة 6 أشهر تيسيرًا على رواد الأعمال بالنسبة للوحدات المتاح بها نظام الايجارومن جانبه أوضح اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن تسليم الوحدات الصناعية بالمجمعات الصناعية المتخصصة يأتي تفعيلا للمبادرة الرئاسية وتوجيهات وزيرة التجارة والصناعة نحو سرعة تخصيص الوحدات الصناعية الجاهزة لصغار المستثمرين بالمحافظات وتسهيل كافة الاجراءات لبدء العملية الانتاجية، لافتًا في هذا الاطار الى ان الهيئة ستقوم بتسليم المستثمر وحدته الصناعية خلال شهر من تسلمه خطاب التخصيص على أن يقوم المستثمر باستخراج السجل الصناعي والترخيص وبدء الانتاج خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، مشيرا إلى أن الهيئة فى تواصل دائم مع المستثمرين لحين بدء التشغيل الفعلى لخطوط الإنتاج.وأضاف الزلاط، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدأت بالفعل في تسليم خطابات التخصيص للمستفيدين حيث تم الأسبوع الماضي تسليم خطابات تخصيص 163 وحدة صناعية جاهزة بمجمع المحلة الجديدة للصناعات الصغيرة بمحافظة الغربية لنحو 56 مستثمر في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات والصناعات الهندسية والكيماوية.وأوضح الزلاط، أنه تم مطلع الأسبوع الجاري تسليم خطابات التخصيص لـ 158 وحدة صناعية جاهزة وكاملة المرافق بمجمع الصناعات الصغيرة بمنطقة مرغم 2 بمحافظة الإسكندرية لعدد 86 مستثمر حيث تم طرح الوحدات بنظام التمليك او الايجار حسب رغبة المستثمر وتبلغ القيمة الايجارية 20 جنيه للمتر شهريا، مشيرًا إلى أن مساحة الوحدة تصل إلى 144 م 2 وذلك في مجالات صناعة عبوات البلاستيك الغذائية ولعب الأطفال البلاستيكية والزوارق البحرية المصنعة من الفيبر جلاس وأنابيب الاختبار وخراطيم الكهرباء المصنعة من البولى ايثلين وصناديق البلاستيك والرولات والأكياس والأدوات المنزلية البلاستيكية وحبيبات البلاستيك المعاد تدويرها من PE،PP.وأشار رئيس الهيئة، إلى أن مجمع مرغم 2 والمتخصص في الصناعات البلاستيكية يسهم في تحقيق التكامل الصناعي بين المشروعات داخل المجمع ويدعم سلاسل التوريد والربط والتشبيك الصناعي مع المصانع الكبيرة.وتابع أنه تم اليوم - الاثنين - تسليم خطابات التخصيص لعدد 56 خطاب تخصيص بمنطقة بياض العرب بمحافظة بنى سويف باجمالي 62 وحدة صناعية وذلك في مجالات صناعة الادوات المنزلية البلاستيكية وعبوات البلاستيك الغذائية واللمبات الليد واستخلاص الزيوت الطبية والعطرية والاكواب الورقية والواح الكونتر، فضلا عن الأسمدة المركبة.وكشف الزلاط، أنه سيتم أيضا خلال الأسبوع الجاري مواصلة تسليم الدفعة الأولى من خطابات تخصيص وحدات المجمعات الـ 7 الجديدة في كل من محافظات المنيا وسوهاج والبحر الأحمر والأقصر.ولفت إلى أنه تيسيرا على المستثمرين تم توقيع 8 بروتوكولات تعاون مع 8 بنوك لتوفير التيسيرات التمويلية اللازمة للمستثمر الراغب في تملك الوحدة بالنسبة لوحدات المجمعات المتاح بها نظام التملك، مشيرًا إلى أن هناك تيسيرات أخرى للحاصلين على الوحدات في إجراءات الحصول على الماكينات ومستلزمات الإنتاج، وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتيسيرات تمويلية وأقساط بفائدة متناقصة للبدء فورا في الإنتاج فضلا عن تيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة.