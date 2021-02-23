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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط صاحب استديو صوت بدون ترخيص في الجيزة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:11 ص
حبس
حبس
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص مقيم بالجيزة، لاتهامه بإنشاء وإدارة مكتب توزيع موسيقى واستوديو تسجيل صوتى (بدون ترخيص) كائن بالجيزة، ويقوم باستخدام أجهزة حاسب آلى كوحدات مونتاج، ومحمل عليها برامج تشغيل منسوخة ومقلدة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات.

وضُبط بمقر المكتب وحدة معالجة مركزية تعمل كوحدة مونتاج صوتى ومحمل عليها برنامج لأعمال المونتاج والتحويل الصوتى، يقوم من خلالها بإدارة إحدى القنوات على موقع "يوتيوب"، بالإضافة إلى عدد من المصنفات الفنية والأغانى للعديد من المطربين يتم استخدام مصنفاتهم دون الرجوع إليهم كأصحاب الحقوق المادية والأدبية، وكذا محمل عليها برامج حاسب آلى ونظام تشغيل مقلد ومنسوخ وبدون موافقة الشركات المالكة لتلك البرمجيات، مايك صوت يتم استخدامه فى أعمال التسجيل الصوتى، راوتر للاتصال بالإنترنت، حيث يقوم بتحميل ورفع الأغانى على قناته الخاصة على موقع اليوتيوب.

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه غير المشروع وحيازته للمضبوطات بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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