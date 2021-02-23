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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمواصلات العامة في سفاجا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:44 ص
جريدة الدستور
علي عواد
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شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، برئاسة هدي المغربي، رئيس المدينة، اليوم الثلاثاء، حملة مكثفة لمتابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأسواق والمصالح الحكومية ووسائل المواصلات، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع تطبيق الغرامة المقررة على المخالفين.

وشددت رئيس المدينة على تكثيف الحملات الرقابية لإلزام جميع العاملين والمترددين على المحلات والأسواق، والمنشآت الحكومية والخاصة، وسائقي وركاب وسائل النقل الجماعي، بارتداء الكمامات الواقية مع تطبيق الغرامة المقررة في هذا الشأن.

وأكدت رئيس المدينة على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها.

وأكدت على ضرورة التنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور، لسحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.
حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمواصلات العامة في سفاجا
حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمواصلات العامة في سفاجا
حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمواصلات العامة في سفاجا
حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمواصلات العامة في سفاجا
حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمواصلات العامة في سفاجا
حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمواصلات العامة في سفاجا

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