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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الزراعة يرحب بدخول بنك ناصر في تمويل المشروعات الزراعية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:44 ص
السيد القصير
السيد القصير
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قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المقترح المقدم من برنامج الأغذية العالمي لتطوير قرى الريف المصري، يتسق ويتفق مع المشروع الطموح للدولة المصرية لتطوير 1500 قرية.

وأشار وزير الزراعة في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إلى ضرورة التركيز على عدد محدد من القرى الأكثر احتياجا بعد أن يتم تحديد احتياجات هذه القرى، وخاصة فيما يتعلق بإنشاء مراكز تجميع الألبان والاهتمام بسلاسل القيمة والإرشاد الرقمي والتسويق التعاوني وترشيد مياه الري َوالإقراض العيني، وكذلك وضع آلية للتنفيذ لهذه المشروعات حتى يسهل متابعتها.

ورحب القصير" في تصريحاته، بدخول بعض البنوك مثل بنك ناصر في عملية الإقراض الزراعي، خاصة في مشروعات تحديث الري وذلك على غرار البنك الزراعي المصري.

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