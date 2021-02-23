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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أفانتي السياحية» تضيف مصر بقائمة رحلاتها وتصدر كتيبا عن معالمها

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:43 ص
أفانتي السياحية
أفانتي السياحية
أمينة ذكى
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أصدرت مجموعة أفانتي السياحية العالمية "كتالوجا" جديدا مكونا من 52 صفحة، يرصد معالم السياحية والآثار في مصر.

و أصدرت الشركة كتيبا إلكترونيا جديدا مؤلفا من 52 صفحة بعنوان "Essence of Egypt 2021-2022"، لتوزيعه على العملاء الراغبين في السفر لمصر.

و يقدم الكتيب الإلكتروني نصائح حول أوقات السفر داخل مصر، وكيفية الحصول على التأشيرة، كما يقدم الكتيب عروض مختلفة للسفر و19 فندقًا، و38 تجربة ونشاطًا، بالإضافة إلى سفن فاخرة ذات نجوم لرحلات نيلية لمدة ثلاث إلى 12 ليلة على أربعة مسارات، ويأتي هذا بعد تلقي "أفانتي" في السنوات القليلة الماضية، العديد من الطلبات لإضافة هذه الوجهة لقائمة الرحلات لديها، بحسب موقع " travelagentcentral".

وتشمل الوجهات المصرية التي تقدمها أفانتي، القاهرة، الإسكندرية التي أسسها الإسكندر الأكبر وهي اليوم ثاني أكبر مدينة في البلاد، الأقصر في موقع طيبة القديمة، أسوان موقع أبو سمبل المعابد التوأم الضخمة التي بناها رمسيس الكبير والتي تم نقلها قبل أن يغمر سد أسوان الموقع الأصلي، واحة سيوة التقليدية، والمعروفة في المقام الأول بموقع معبد آمون، والغردقة.

كما يقدم الكتيب عدد من الأنشطة والتجارب من الجولات الخاصة للأهرامات وأبو الهول والمعابد والمتحف المصري الكبير الجديد (المقرر افتتاحه هذا العام) إلى عشاء خاص في القاهرة، كما تقدم أفانتي أيضًا عروض الصوت والضوء مع انتقالات خاصة في العديد من المعالم والمعاب، وجولة خاصة لمشاهدة الطيور في النيل، ورحلات سفاري صحراوية خاصة عند غروب الشمس والاستحمام في ينبوع ماء ساخن وبارد كما ستوفر مرشدًا سياحيًا محليًا ناطقًا باللغة الإنجليزية.

و مصر هي أحدث إضافة إلى مجموعة وجهات أفانتي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث قامت الشركة بعمل رحلات السفر الجماعي إلى أبو ظبي ودبي لعدة سنوات، وأضافت المغرب في أواخر عام 2019، استجابة لطلبات المسافرين.

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