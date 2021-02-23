اليابان تنهي الطوارئ المرتبطة بكورونا خارج طوكيو مبكرا

تعتزم اليابان رفع حالة الطوارئ خارج منطقة طوكيو قبل الموعد المقرر لذلك، في ظل انخفاض الإصابات بفيروس كورونا، الذي خفف الضغط على المستشفيات، حسبما ذكرت تقارير إعلامية محلية اليوم الثلاثاء.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن التقارير أن الحكومة اليابانية تبحث رفع حالة الطوارئ في ست مقاطعات، بينها أوساكا وكيوتو، نهاية الشهر الجاري، أي قبل أسبوع من الموعد المقرر لذلك، 7 مارس.ويمكن أن يصدر القرار في هذا الشأن يوم الجمعة المقبل.وقالت هيئة الإذاعة اليابانية إن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا سوف يناقش هذه الخطوة المحتملة غدا الأربعاء مع كبير مسؤولي جهود مكافحة كورونا، ياسوتوشي نيشيمورا، ووزير الصحة،نوريهيسا تامورا.وفي اجتماع مشترك مع نيشيمورا اليوم الثلاثاء، طالب حكام أوساكا وكيوتو وهيوجو برفع حالة الطوارئ في مقاطعاتهم يوم 28 فبراير، وفقا لهيئة الإذاعة.