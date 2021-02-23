بعد حديث الرئيس.. أطباء يُقدمون روشتة حماية الأطفال من «مخاطر السمنة»

كان حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن السمنة لدى الأطفال، بمثابة جرس إنذار، خاصة بعد تسبب فيروس كورونا، بما تبعه من إجراءات وقائية على رأسها العزل المنزلي، في زيادة معدلات سمنة، للإقبال بشكل أكبر على تناول الطعام، مع عدم قدرتهم على حرق للسعرات الحرارية، بسبب تلك الظروف التي فرضتها الجائحة، التي تقيد الحركة بشكل كبير.أسباب سمن الأطفالوحول أسباب سمنة الطفل، أشارت الدكتورة صابي سعيد، المتخصصة في التغذية العلاجية، إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى سمنة الطفل؛ من بينها تناول الكثير من الأطفال لبعض الأطعمة الغنية بالمواد الدهنية والسكريات، أو مشاهدة التلفاز لعدد ساعات طويلة بسبب كثرة القنوات، أو قلة نشاطهم البدني وانشغالهم بالجلوس امام الإنترنت لفترات طويلة، وقلة عدد ساعات النوم وكذلك قد يرجع السبب كما إلى بعض العوامل الجينية.ونصحت «صابي»، بضرورة تعويد الأمهات اطفالهن على العادات الغذائية الصحية، وتناول الطعام المفيد، والابتعاد على المشروبات الغازية والعصائر الرياضية، وتناول الفواكه والخضر عند الإحساس بالجوع، بالإضافة إلى تعويد الطفل على شرب الماء يوميا، وكذا تجنب الأكل أثناء مشاهدة التلفاز، مشيرة إلى ضرورة عدم استخدام الطعام كمكافأة أو عقاب.وللتحديد الدقيق لسمنة الطفل ونسبتها، لفتت «صابي»، إلى أنه يتم التحديد وفقًا للسن والطول واعتبارًا لمعدل التطور والعادات الغذائية، وكذا مستوى النشاط، موضحة أنه يمكن اللجوء إلى فحوصات مخبرية من قبيل الكوليسترول وكلوكوز الدم والهرمون المنبهة للدرقية.اعتقاد خاطئوفي ذات السياق، حذر الدكتور أحمد عيد، استشارى الأوعية الدموية، من اعتقاد بعض الأمهات أن طفلها السمين يعتبر من ذوي الصحة القوية لضخامة جسده، مؤكدًا أن السمنة لا تُعد دليلا على الصحة، إنما مؤشر على توقع الإصابة بالكثير من الأمراض.وأشار «عيد»، إلى أن الخلايا الدهنية تنتشر في الدم على الشرايين والأوعية الدموية فتترسب، الأمر الذي يضعف مرونة الشرايين، ما يتسبب في الإصابة بالضغط المرتفع، أو تصلب الشرايين خاصة مع ارتفاع مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية، وبالتالى يكون الطفل عرضه لأمراض القلب والسكر وجلطات المخ، والكبد الدهني.وشدد على ضرورة تدشين حملات توعية للأمهات بخطورة سمنة الأطفال، موضحا أن زيادة معدلات السمنة في الأطفال يعني انتظار جيلا كاملا مصاب بأمراض مختلفة وغير قادر على الإنتاج أو العمل، مما يؤثر سلبا على مسيرة التنمية في الدولة.زيادة الوفياتوأوضح الدكتور أيوب الجوالدة، المستشار الأقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشئون التغذية، أن السمنة تعتبر من أهم الأمراض التى تساهم بشكل كبير في زيادة أعداد الوفيات.ونوه بأن ‏62% من وفيات العالم سنويا تكون بأمراض متعلقة بالغذاء، وفي مصر تصل نسبة السمنة إلى 40% للبالغين، 12% للأطفال، مشيرا إلى ان ذلك يعد أمر مقلق، ويجب أن تتخذ الدوله حياله بعض الأجراءات الحاسمة.وذهب إلى ضرورة تجنب الأمهات الرضاعة الصناعية، حتى لو الأم مصابة بسوء تغذية، مشيرًا إلى أن الأم في حالة إرضاعها لطفلها لمدة من 6 أشهر إلى عامين ينخفض وزنها.