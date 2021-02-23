رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

بعد حديث الرئيس.. أطباء يُقدمون روشتة حماية الأطفال من «مخاطر السمنة»

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:40 ص
السيسي
السيسي
ميرفت فهمي
طباعة
كان حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن السمنة لدى الأطفال، بمثابة جرس إنذار، خاصة بعد تسبب فيروس كورونا، بما تبعه من إجراءات وقائية على رأسها العزل المنزلي، في زيادة معدلات سمنة، للإقبال بشكل أكبر على تناول الطعام، مع عدم قدرتهم على حرق للسعرات الحرارية، بسبب تلك الظروف التي فرضتها الجائحة، التي تقيد الحركة بشكل كبير.

أسباب سمن الأطفال
وحول أسباب سمنة الطفل، أشارت الدكتورة صابي سعيد، المتخصصة في التغذية العلاجية، إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى سمنة الطفل؛ من بينها تناول الكثير من الأطفال لبعض الأطعمة الغنية بالمواد الدهنية والسكريات، أو مشاهدة التلفاز لعدد ساعات طويلة بسبب كثرة القنوات، أو قلة نشاطهم البدني وانشغالهم بالجلوس امام الإنترنت لفترات طويلة، وقلة عدد ساعات النوم وكذلك قد يرجع السبب كما إلى بعض العوامل الجينية.

ونصحت «صابي»، بضرورة تعويد الأمهات اطفالهن على العادات الغذائية الصحية، وتناول الطعام المفيد، والابتعاد على المشروبات الغازية والعصائر الرياضية، وتناول الفواكه والخضر عند الإحساس بالجوع، بالإضافة إلى تعويد الطفل على شرب الماء يوميا، وكذا تجنب الأكل أثناء مشاهدة التلفاز، مشيرة إلى ضرورة عدم استخدام الطعام كمكافأة أو عقاب.

وللتحديد الدقيق لسمنة الطفل ونسبتها، لفتت «صابي»، إلى أنه يتم التحديد وفقًا للسن والطول واعتبارًا لمعدل التطور والعادات الغذائية، وكذا مستوى النشاط، موضحة أنه يمكن اللجوء إلى فحوصات مخبرية من قبيل الكوليسترول وكلوكوز الدم والهرمون المنبهة للدرقية.

اعتقاد خاطئ
وفي ذات السياق، حذر الدكتور أحمد عيد، استشارى الأوعية الدموية، من اعتقاد بعض الأمهات أن طفلها السمين يعتبر من ذوي الصحة القوية لضخامة جسده، مؤكدًا أن السمنة لا تُعد دليلا على الصحة، إنما مؤشر على توقع الإصابة بالكثير من الأمراض.

وأشار «عيد»، إلى أن الخلايا الدهنية تنتشر في الدم على الشرايين والأوعية الدموية فتترسب، الأمر الذي يضعف مرونة الشرايين، ما يتسبب في الإصابة بالضغط المرتفع، أو تصلب الشرايين خاصة مع ارتفاع مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية، وبالتالى يكون الطفل عرضه لأمراض القلب والسكر وجلطات المخ، والكبد الدهني.

وشدد على ضرورة تدشين حملات توعية للأمهات بخطورة سمنة الأطفال، موضحا أن زيادة معدلات السمنة في الأطفال يعني انتظار جيلا كاملا مصاب بأمراض مختلفة وغير قادر على الإنتاج أو العمل، مما يؤثر سلبا على مسيرة التنمية في الدولة.

زيادة الوفيات

وأوضح الدكتور أيوب الجوالدة، المستشار الأقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشئون التغذية، أن السمنة تعتبر من أهم الأمراض التى تساهم بشكل كبير في زيادة أعداد الوفيات.

ونوه بأن ‏62% من وفيات العالم سنويا تكون بأمراض متعلقة بالغذاء، وفي مصر تصل نسبة السمنة إلى 40% للبالغين، 12% للأطفال، مشيرا إلى ان ذلك يعد أمر مقلق، ويجب أن تتخذ الدوله حياله بعض الأجراءات الحاسمة.

وذهب إلى ضرورة تجنب الأمهات الرضاعة الصناعية، حتى لو الأم مصابة بسوء تغذية، مشيرًا إلى أن الأم في حالة إرضاعها لطفلها لمدة من 6 أشهر إلى عامين ينخفض وزنها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد مكي بعد إصابته بكورونا

تردد قناه مكسبي سبورت.. وحقيقة نقلها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

قاتل أمه المسنة بنجع حمادي:«ما رضيتش تعمل شاي وما بتشدش السيفون»

القصة الكاملة لهتك عرض طفلة 3 سنوات في الجيزة

الصور

image description

حريق عقار بسبب البرق فى دمياط

image description

ميدان الشهابية مغطى بالثلوج فى دمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط: تسليم 4 أجهزة مولدات أكسجين للمستشفيات لمواجهة كورونا

image description

ننشر تفاصيل المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط

image description

إطلاق اسم الشاعر فاروق شوشة على مدرج بجامعة دمياط

الأكثر قراءة

أمطار غزيرة تصل حد السيول اليوم.. و«الري» تطالب بالحذر

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

سقوط أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية (صور)

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 5 أعوام

نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الاول 2021

اليابان: انخفاض معدل الوفيات لأول مرة منذ 11 عاما

في عيد ميلاده.. إمبراطور اليابان يتطلع لمستقبل مشرق وسط الجائحة

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
---
المعارضة والشخصية الوطنية
المزيد

الثقافة

تعرف على أحدث إصدارات دار النسيم للنشر

الليلة.. عرض فيلم «شاهد على المحاكمة» بقصر السينما

العربية للعلوم تطرح رواية «القلم أمضى من السيف»

المجموعة القصصية «العازف» على طاولة مركز الحرية للإبداع.. الليلة