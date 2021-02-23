رصف الشوارع الرئيسية والفرعية في مدينة زفتى بالغربية

انتهى مجلس مدينة زفتى بالغربية برئاسة المهندس محمد سراج، من أعمال الرصف بمنطقة الحي البحري والشوارع التابعة لها، والتي كانت تعاني منذ سنوات من عدم استكمال المرافق وأعمال الرصف.وقال سراج، إن أعمال الرصف جارية في شتى أرجاء المدينة تنفيذا لخطة محافظة الغربية في تنفيذ أكبر خطة رصف تشهدها مراكز ومدن المحافظة، حيث تم الانتهاء من أعمال رصف طريق الكورنيش ومنطقة الحي البحري وشارع محمد فريد وشارع سعد زغلول، وجاري استكمال باقي شوارع المدينة الرئيسية خلال الأيام المقبلة.ومن جهته، قال حمادة أبوزيد، أحد أهالي منطقة الحي البحري، إن المنطقة عانت منذ سنوات لعدم استكمال المرافق بها، ولكنها اليوم تشهد استكمال أعمال الرصف والمرافق، موجها الشكر للقيادات التنفيذية لمركز ومدينة زفتى.