تحرك برلماني ضد مخالفة الحضانات إجراءات مواجهة كورونا

تقدم النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى ونائب رئيس حزب الحرية المصري، بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي، رئيس البرلمان، بشأن مخالفة بعض أصحاب "الحضانات" لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد.وقال مهنى، خلال طلب الإحاطة، إنه بالرغم من إصدار الحكومة بعض القرارات الصارمة بشأن الحد من الأثار الصحية الضارة جراء التجمعات بشكل عام، إلا أن هناك العديد من الحضانات خالفت تلك الإجراءات وحاولت استغلال الأزمة لزيادة أرباحها بما يعرض صحة الأطفال للخطر من خلال زيادة أعداد الأطفال النزلاء بها.وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن الكارثة الحقيقية الأن ليست في أماكن تواجد تلك الحضانات، بل في الكثافات الموجودة بها ولا يوجد عليها أي نوع من أنواع الإشراف أو الرقابة الحقيقية، لافتا إلى أن هذه الحضانات تعتبر بمثابة "قنبلة موقوتة".