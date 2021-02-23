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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

منها برنامج رصد بقايا المبيدات.. جهود «الزراعة» للحفاظ على صحة المصريين

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:36 ص
الزراعة
الزراعة
ميرفت فهمي
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بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خطتها الموسمية لتنفيذ برنامج رصد وتقصي متبقيات المبيدات بالمنتجات الزراعية بسحب عينات من الأسواق المحلية والمركزية، لبيع الخضر والفاكهة لتحليلها بمعرفة المعمل المركزي، من أجل الحرص على وصول غذاء أمن وصحى للمواطنين.

البرنامج يعتمد على سحب عينات من الأسواق المحلية والمركزية لبيع الخضر والفاكهة، وتحليلها من خلال المعمل المركزي للمبيدات، والمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، ويتبع سحب العينات رصد نسب المتبقيات من المبيدات، والتأكد من مطابقتها للمواصفات المصرية، وكذلك التأكد من أن الثمار نظيفة، وذلك من اجل الحفاظ على صحة المواطن المصري، وكذلك من أجل بيئة نظيفة بالإضافة إلى رفع مستوى المنتج المصدر، وإنتاج ثمار "أورجانيك".

و تشمل المحافظات التي يتم أخذ عينات منها من أجل تنفيذ برنامج الرصد لمتبقيات المبيدات كل من " القاهرة، والجيزة، القليوبية، المنوفية، والغربية، والدقهلية، البحيرة، الاسكندرية، الاسماعيلية، الشرقية، كفر الشيخ، الفيوم، المنيا، أسيوط"، ويتم أخذ نقطة واحدة من كل محافظة لأخذ العينات وسوق واحد ماعدا " القاهرة والجيزة، والبحيرة" يتم أخذ عينات من نقطتين.

وحسب ما أعلنته وزارة الزراعة فقد تم سحب 5 آلاف عينة من الخضر والفاكهة، من 20 سوقا رئيسيا في 17 محافظة وإجراء التحاليل لها بمعامل الوزارة، للتأكد من توافقها مع النسب المسموح بها أو اتخاذ إجراء بشأن أى مبيد يكتشف أن له متبقيات في المنتج المتداول، وتتعاون الوزارة مع عدد من الجهات منها شرطة المسطحات المائية، ووزارة البيئة من أجل تشديد الاجراءات الرقابية علي غش وتهريب المبيدات.

ومنذ بدء البرنامج الوطني لرصد بواقي المبيدات، ولمدة أربع أعوام أظهرت نتائج رصد متبقيات المبيدات فى الخضروات والفاكهة بالأسواق التى تم تحليلها نتائج مطمئنة، وذلك حسب ما أعلنه الدكتور محمد عبد المجيد،، فى تصريحات له.

كما أضاف رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أنه عند وجود نظام لتقصى متبقيات المبيدات فى المنتجات الزراعية، بالأسواق المحلية، فإنه من المتوقع زيادة الاقبال على الصادرات الزراعية المصرية وهو مايتم بالفعل حاليا، وذلك بسبب خلق الثقة لدى الدول المستوردة في جودة المنتج المصدر نظرا لوجود نظام التقصى هذا.

ويذكر أن البرنامج الوطنى لرصد متبقيات المبيدات في الأسواق المحلية كان قد بدأ فى 1-10-2017، وفيه تم سحب العينات للتحليل من خلال المخطط المستهدف 25 محصول خضر وفاكهة من 17 سوق مركزى، وتم اختيار محاصيل الخضر والفاكهة فى "14 محصول خضر و11 محصول فاكهة بناء على سلة الغذاء اليومية المصرية والمحاصيل التى تمثل النسبة الغالبة فى الغذاء اليومي.

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