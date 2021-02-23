لتعثره ماديا.. النيابة تعاين جثة نقاش انتحر داخل برميل

كشفت معاينة نيابة جنوب الجيزة، لجثة نقاش انتحر بسبب مروره بضائقة مالية، انه شاب في العقد الثالث من العمر مرتدى ملابسه ولا يوجد بالجثة أية إصابات، وتبين انه كان ممسكا بشيكارة داخل برميل مياه ونصفه الأعلى غاطس بالماء ونصفه السفلى خارج البرميل لأعلى.كان قد ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، من غرفة النجدة بالعثور على جثة نقاش داخل برميل مياه، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين وجود جثة "ك.ا"، نقاش داخل برميل مياه ولا توجد به أي إصابات ظاهرة.وبإجراء التحريات تبين أن المتوفي أقدم على الانتحار، داخل برميل مياه، بسبب تعثره ماديا وتأخره في سداد أقساط شقته، ولا شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.