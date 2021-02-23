زعيم تحالف «عراقيون» يحذر من عواقب استهداف البعثات الدبلوماسية

استنكر رئيس تيار "الحكمة" وزعيم تحالف "عراقيون"، عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، الاستهداف الصاروخي على المنطقة الخضراء في بغداد، محذرا من العواقب الوخيمة لاستهداف البعثات الدبلوماسية، حيث مبنى السفارة الأمريكية في بغداد.وقال الحكيم ـ في تغريدة على "تويتر" أوردتها قناة "السومرية نيوز" ـ "ما تزال بعض التصرفات الفردية المستنكرة تعمل على استهداف البعثات الدبلوماسية سيما في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد غير آبهة بعواقبها الوخيمة".وأضاف الحكيم، أن "أهون تلك العواقب هي تعريض سمعة العراق وهيبة الدولة للتساؤل والتشكيك، أمام الرأي العام العالمي فضلا عن تعريض أرواح ساكني المناطق المحيطة بها للخطر"، مجددا مطالبة للحكومة العراقية بتأمين الحماية اللازمة للبعثات الدبلوماسية في العراق والتعامل بحزم إزاء هذه الأعمال حفاظا على سمعة البلاد وأمن مواطنيها".وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي، أعلنت أمس، سقوط ٣ صواريخ منها صاروخين على المنطقة الخضراء والثالث في منطقة الحارثية.