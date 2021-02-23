أساقفة يترأسون صلوات ترقية اثنين من رهبان المحرق

ترأس الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص ورئيس دير رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بنقادة، ونيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف وتوابعها، ونيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق، ورزقة الدير، وعزبة توما- صلاة القداس الإلهي بدير المحرق بالقوصية بأسيوط.شاركهم في صلوات القداسات الالهية نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لحدائق القبة، والأنبا ثاؤفيلس الأسقف العام لكنائس الوايلى وحدائق القبة.وخلال ترؤسهم إتمام صلوات القداسات الإلهية، تمم الأساقفة ترقية القس زوسيما المحرقي والقس ثاؤفيلس المحرقي لرتبة القمصية، وذلك بدير السيدة العذراء مريم المحرق بالقوصية - أسيوط.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم نينوى المعروف بصوم «يونان»، أمس الإثنين 24 فبراير الجاري، وذلك لمدة ثلاثة أيام فقط، ويختتم يوم الأربعاء 26 فبراير.وينقطع الأقباط خلال صوم «يونان» عن الطعام تمامًا بدءًا من منتصف الليل وحتى الغروب، وتطلق الكنيسة الأرثوذكسية على مستوى جميع كنائسها قداسات خاصة.