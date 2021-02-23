وزير النقل: تدوير المخلفات الحل الأمثل للحد من المقالب العشوائية

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن تدوير المخلفات المتراكمة في المقالب العشوائية سيكون حلا مناسبًا للتقليل من إيجاد أماكن جديدة لدفن المخلفات بها، وخاصة مخلفات الهدم والبناء التي يمكن الاستفادة منها ناتج تدويرها في صناعة مستلزمات الأرصفة والطرق.وقال خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه سيتم تنفيذ نموذج لذلك بمقلب الطوب الرملي الذي يحوي كميات كبيرة من مخلفات الهدم والبناء، حيث اقترحت وزيرة البيئة دراسة نوعية مخلفات هذا المقلب ومدى صلاحيتها لإعادة التدوير، ومن ثمة إنشاء مصنع به لتدويرها بالشراكة مع القطاع الخاص والزام المقاولين من خلال قانون المخلفات بعدم إلقاء مخلفات الهدم والبناء ونقلها للمصانع المخصصة لتدويرها.وتابع وزير النقل، أنه تم الاتفاق على عدد من الإجراءات على مجموعة من المقالب وهي إغلاق مقلب القطامية وقيام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بمراجعة كراسة الشروط والمواصفات، وكذلك إغلاق مقلب الطوب الرملى وإستخدامه فى النشاط المخصص له، وإغلاق وتأهيل الجزء المخصص من موقع العبور لمحافظة القاهرة وتحويله إلى مسطح أخضر، والقيام بتغطية المساحات المكشوفة من مقلب شبرامنت للسيطرة على الانبعاثات حيث تقوم المحافظات بإغلاقها بدعم من جهاز تنظيم إدارة المخلفات.