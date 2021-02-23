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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فرق الإنقاذ تواصل البحث عن 5 ضحايا بمركب مريوط

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:43 ص
فرق الإنقاذ
فرق الإنقاذ
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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خيمت حالة من الحزن على أهالي ضحايا مركب بحيرة مريوط، حيث تواصل فرق الإنقاذ النهري في البحث عن باقي الغرقى، وقال أحد الغواصين إنه تم استخراج حتي الآن 12 جثة ويجري البحث عن 5 مفقودين.

كان اللواء محمود أبوعمره، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية ثانٍ، يفيد بورود بلاغ بغرق مركبي صيد علي متنهم أكثر من 13 فردًا، بينهم أطفال من عائلة واحدة من نجع أبومطريد أثناء عودتهم من رحلة زرده، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثانٍ وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال 6 جثث، ويجري البحث عن آخرين، سواء ناجون أو جثث، وقال ضاوي بدر عبدالمولي أحد أقارب الضحايا: إن أكثر من 13 شخصًا من عائلة ونجع أبومطريد بالهوارية كانوا على متن مركبي صيد بجزيرة صغيرة بالبحيرة، وعند انتهاء اليوم وأثناء عودتهم انقلبت بهم المراكب بالقرب من منتجع أفريكانو، وتم استخراج جثامين 6 أفراد، ولا يزال البحث عن الباقين مستمرًا من قوات الإنقاذ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة بالتحقيقات.
فرق الإنقاذ تواصل البحث عن 5 ضحايا بمركب مريوط
فرق الإنقاذ تواصل البحث عن 5 ضحايا بمركب مريوط
فرق الإنقاذ تواصل البحث عن 5 ضحايا بمركب مريوط
فرق الإنقاذ تواصل البحث عن 5 ضحايا بمركب مريوط
فرق الإنقاذ تواصل البحث عن 5 ضحايا بمركب مريوط
فرق الإنقاذ تواصل البحث عن 5 ضحايا بمركب مريوط
فرق الإنقاذ تواصل البحث عن 5 ضحايا بمركب مريوط
فرق الإنقاذ تواصل البحث عن 5 ضحايا بمركب مريوط
فرق الإنقاذ تواصل البحث عن 5 ضحايا بمركب مريوط
فرق الإنقاذ تواصل البحث عن 5 ضحايا بمركب مريوط
فرق الإنقاذ تواصل البحث عن 5 ضحايا بمركب مريوط
فرق الإنقاذ تواصل البحث عن 5 ضحايا بمركب مريوط
فرق الإنقاذ تواصل البحث عن 5 ضحايا بمركب مريوط
فرق الإنقاذ تواصل البحث عن 5 ضحايا بمركب مريوط
فرق الإنقاذ تواصل البحث عن 5 ضحايا بمركب مريوط
فرق الإنقاذ تواصل البحث عن 5 ضحايا بمركب مريوط

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