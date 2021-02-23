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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات.. ووقف التعامل على 5 أسهم

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:35 ص
مؤشرات البورصة
مؤشرات البورصة
اكرم عمران
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تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة المصرية لدى مستهل تعاملات منتصف تداولات الأسبوع اليوم الثلاثاء، بدعم من عمليات شراء استبقاية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 11542 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 2406 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 14209 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 4434 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 2410 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 3442 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية عن إيقاف التداول على 5 أسهم، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهي الدلتا للسكر، بنك الكويت الوطني-مصر، الملتقى العربي للاستثمارات، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات، بي أنفستمنتس القابضة.

في السياق ذاته، تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي دايس للملابس الجاهزة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، 10.2 مليون سهم، 1.2 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات العبوات الطبية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، راية القابضة للاستثمارات المالية، 100 ألف سهم، 2 مليون سهم، 20526 سهمًا، على التوالي، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) 51230 سهمًا.

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