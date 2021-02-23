دورة تدريبية لتنمية المهارات الإدارية والبيئية بجامعة الوادي الجديد

نفذت الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادي الجديد، بالتعاون مع جهاز شئون البيئة بالمحافظة دورة تدريبية لتنمية المهارات الإدارية والبيئية للعاملين بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والإدارات المعاونة تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس الجامعة.وقال الدكتور القذافى خلف عبد الوهاب، مدير عام الإدارة العامه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، إن الدورة التدريبية يشارك فيها 30 متدربا من الإدرات المختلفة بالجامعة وتشمل "إدارة الحدائق، المسئولين عن تدوير المخلفات، السلامة والصحة المهنية، وحدات الأزمات والكوارث، العاملين بالمعامل، سكرتارية وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الاستراحات، الشئون الهندسية، شئون المقر، الخدمات الداخلية"، وتستمر لمدة أسبوع من الأحد الماضي حتى الخميس المقبل.وأضاف أن الدورة التدريبية تتضمن برنامج الدورة (الثقافة والسلوك البيئى، والتخطيط البيئى والسلامة المهنية، والمحميات، والتقيم البيئى، والمخلفات الخطرة وتدوير المخلفات، والمشكلات البيئة وقانون البيئة)، ويحاضر فيها مديرعام شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادى الجديد، رئيس جهاز شئون البيئة فرع الوادى الجديد، ومديرعام شئون البيئة بالمحافظة، ومدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالخارجة.وأضاف، أن فعاليات الدورة بدأت بمحاضرة حول الثقافة والسلوك البيئي حاضر فيها مدير عام شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمقر كلية التربية، وبحضور الدكتور ناصر عامر، عميد الكلية، نيابة عن رئيس الجامعة، وتناولت المحاضرة مفهوم الثقافة والبيئة، والتثقيف البيئي وعلاقة الثقافة بالسلوك الإنساني، وبعض مظاهر السلوك السلبي تجاه البيئة، ودور الوعي والمعارف، والقيم في توجيه سلوك الأفراد والجماعات، وتم تقسيم المتدربين إلى مجموعات عمل للوصول إلى أهم التوصيات المتعلقة بتنمية السلوك الإيجابي في ضوء الثقافة المصرية.