رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة البيئة: نستهدف تدوير 80% من مخلفاتنا وتقليل المرفوضات

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:27 ص
ياسمين فؤاد،
ياسمين فؤاد،
أريج الجيار
طباعة
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا موسعا مع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، ورؤساء الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظات القاهرة والجيزة ومدير إدارة البيئة والنظافة بمحافظة القليوبية، ونائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بوزارة الإسكان، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، لمناقشة الموقف التنفيذي لمقالب المخلفات في القاهرة الكبرى ضمن آليات تطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية الجديدة.

وقالت وزيرة البيئة، إن الاجتماع يهدف لمتابعة إغلاق المقالب العشوائية مع السادة المحافظين بناء على قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، حيث ينص قانون إدارة وتنظيم المخلفات الذي أصدره رئيس الجمهورية مؤخرا على إغلاق المقالب العمومية العشوائية خلال سنتين من إقرار القانون، بالإضافة إلى توحيد الجهود في الدراسات الفنية اللازمة ومناقشة العقبات التي تواجه عملية الإغلاق وإعادة التأهيل لعرضها بشكل أولا بأول على رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى آلية تقديم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزراة البيئة للدعم الفني للجهات المعنية بتنفيذ الإغلاق وإعادة التأهيل بالطريقة المناسبة وإزالة العقبات التي تواجه ذلك، حيث يقوم الجهاز بدور التخطيط والتنظيم وتتولى الجهات الأخرى التنفيذ.

وأكدت فؤاد أن وزارة البيئة تسعى لتغيير الوضع الحالي في التخلص الآمن من المخلفات، بتدوير 80% من المخلفات وتقليل نسبة المرفوضات التي يتم دفنها إلى 20% من المخلفات على عكس المتعارف عليه حاليا، كما يتم حاليا اتخاذ خطوات جادة للبدأ الفعلي في مشروعات المرحلة الأولى لتحويل المخلفات لطاقة.

وشددت وزيرة البيئة على أن بعض المقالب العشوائية تحتاج إلى إغلاق كامل نتيجة ترمد المخلفات المتراكمة به على مدار سنوات طويلة، مما يعيق عملية تدويرها، موضحة أن عملية إغلاق وإعادة تأهيل المقالب العشوائية معقدة جدا ليتم بطريقة آمنة.

موضوعات متعلقة

أكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

أمطار غزيرة تصل حد السيول اليوم.. و«الري» تطالب بالحذر

تحميل نماذج استرشادية لامتحان للصف الخامس الابتدائي 2021

تردد قناه مكسبي سبورت.. وحقيقة نقلها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

الصور

image description

سفير الفلبين بالقاهرة: نتطلع للتعاون مع دمياط في صناعة الأثاث

image description

جامعة أسيوط ثاني بطولة الجامعات للشطرنج طالبات

image description

محافظ أسيوط: تذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية الرئيسي للتأكد من توافر علاجات كورونا

image description

حريق عقار بسبب البرق فى دمياط

الأكثر قراءة

أمطار غزيرة تصل حد السيول اليوم.. و«الري» تطالب بالحذر

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

سقوط أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية (صور)

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

ماليزيا تفتتح أول معمل اختبارات الأمن السيبراني

رابط استخراج وتحديث بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وكيفية التظلم

ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 5 أعوام

كوريا الجنوبية تطلب من شركات الطيران فحص محركات طائرات بوينج 777

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
---
المعارضة والشخصية الوطنية
المزيد

الثقافة

محاضرة حول أثر الحضارة المصرية على اليونانية بـ«الأعلى للثقافة» غدا

الحاج علي: 400 عنوان استعدادًا لمعرض القاهرة للكتاب

«جوته» يطلق سلسلة فعاليات «30-5 أدب» لدعم شباب الكتاب

بعد حصد جائزة ابن بطوطة..منصورة عز الدين ضيف اتحاد كتاب الإمارات