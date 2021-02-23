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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدير «مبيدات الزراعة» تبحث التعاون مع مستثمر أجنبي كبير

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:27 ص
الدكتورة هند عبد
الدكتورة هند عبد اللاه،
عبدالناصرمحمد
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التقت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات بوزارة الزراة، يلدرم أونسال، أحد المستثمرين الأجانب في مصر، والذي يمتللك عدة شركات ومصانع حول العالم في مجال الأغذية المصنعة.

وقالت عبداللاه، إنه تم مناقشة أوجة التعاون مع المعمل من خلال قيام المعمل بتقديم خدماتة المختلفة للشركة في مصر من تحليل واستشارات فنية، كما قام بجولة داخل المعمل للاطلاع على الأجهزة وجودة التحليل.

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