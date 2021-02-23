مدير «مبيدات الزراعة» تبحث التعاون مع مستثمر أجنبي كبير

التقت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات بوزارة الزراة، يلدرم أونسال، أحد المستثمرين الأجانب في مصر، والذي يمتللك عدة شركات ومصانع حول العالم في مجال الأغذية المصنعة.وقالت عبداللاه، إنه تم مناقشة أوجة التعاون مع المعمل من خلال قيام المعمل بتقديم خدماتة المختلفة للشركة في مصر من تحليل واستشارات فنية، كما قام بجولة داخل المعمل للاطلاع على الأجهزة وجودة التحليل.