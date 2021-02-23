كردستان: البعثات الدبلوماسية تواجه مخاطر جسيمة في العراق

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني أن البعثات الدبلوماسية تواجه مخاطر جسيمة في العراق.وأدان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني - حسبما أوردت قناة "السومرية" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء حيث يقع مبنى السفارة الأمريكية في بغداد.وقال بارزاني: "أدين الهجوم الذي شن الليلة الماضية على السفارة الأمريكية في بغداد"، مضيفا: "البعثات الدبلوماسية تواجه مخاطر جسيمة في العراق، إنها متواجدة هنا للمساعدة في التصدي للإرهاب وإعادة بناء العراق".وحث الحكومة الاتحادية على اتخاذ تدابير عملية لضمان سلامة البعثات الدبلوماسية، مشددا على أن الهجمات يجب أن تتوقف.