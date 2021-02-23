في ثاني أيام صوم يونان.. أسقف أسيوط يُلقي عظته الأسبوعية اليوم

يترأس الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، مساء اليوم، عظته الأسبوعية بكاتدرائية الملاك ميخائيل بأسيوط.وتتخذ الكنيسة خلال العظة الأسبوعية جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم نينوى المعروف بصوم «يونان»، أمس الإثنين 24 فبراير الجاري، وذلك لمدة ثلاثة أيام فقط، ويختتم يوم الأربعاء 26 فبراير.وينقطع الأقباط خلال صوم «يونان» عن الطعام تمامًا بدءًا من منتصف الليل وحتى الغروب، وتطلق الكنيسة الأرثوذكسية على مستوى جميع كنائسها قداسات خاصة.