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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اعتقال 9 سيدات على صلة بجماعة «أبوسياف» في الفلبين

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:23 ص
القوات الأمنية الفلبينية
القوات الأمنية الفلبينية
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اعتقلت القوات الأمنية الفلبينية 9 سيدات على صلة بجماعة (أبو سياف) المسلحة جنوبي البلاد.

وقال قائد القيادة العسكرية في جزيرة مينداناو اللفتنانت جنرال كورليتو فينلوان، وفقا لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، "إن السيدات اعتقلن يوم الجمعة الماضي بعدما داهمت قوات الأمن عددا من المنازل في ثلاث بلدات بمقاطعة سولو وصادرت أجزاء من قنابل، بما في ذلك بطاريات وأسلاك تفجير وأنبوب حديدي ومسامير، إلى جانب قنبلة يدوية وهواتف خلوية وحقائب ظهر ورسم تخطيطي لمنطقة قصف مستهدفة".

وأفاد مسئولون عسكريون بأن المشتبه بهن سيواجهن اتهامات جنائية لحيازتهن متفجرات بشكل غير قانوني، لافتين إلى أن أجهزة الاستخبارات ساعدت القوات على تعقب المشتبه بهن.

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