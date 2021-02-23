أمطار غزيرة تصل حد السيول اليوم.. و«الري» تطالب بالحذر

كشفت نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ وخرائط الأمطار بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، عن سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وخليج السويس، وتقل شدتها على محافظات الوجه البحرى وجنوب سيناء والقاهرة وشمال الصعيد، اليوم الثلاثاء.وطالبت وزارة الموارد المائية والري بضرورة توخي أعلى درجات الحذر والحيطة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار الغزيرة على مناطق السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس.كما تم رفع درجة الاستعداد بكل القطاعات لمتابعة معدلات سقوط الأمطار، والتي تصل إلى حد السيول في بعض المناطق، مع تشكيل غرف عمليات على مستوى إدارات الري والصرف بجميع المحافظات، متصلة بغرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة حالة الري والصرف على مدار الساعة، وتشكيل لجان على مستوى مديري العموم والمفتشين لضمان اتخاذ إجراءات التأمين ومتابعة مناسيب المياه.