إنتصار تطل على جمهورها في رمضان بمسلسل كوميدي وبرنامج إذاعي

تنشغل الفنانة إنتصار حاليًا بالتحضير للمشاركة في بطولة مسلسل إذاعي كوميدي بعنوان (خلي بالك)، تخوض به الماراثون الرمضاني المقبل، ويشاركها فيه بطولته كل من الفنانين أحمد آدم وسليمان عيد.وقالت إنتصار: إن المسلسل يقدم كوميديا من نوع خاص ستكون مفاجأة للجمهور، مشيرة إلى أنها ستقدم أيضًا برنامجًا إذاعيًا بعنوان (الكلمة الحلوة) خلال شهر رمضان المقبل، تقدم من خلاله موضوعات اجتماعية، فضلًا عن تطرقها من خلاله للعادات والتقاليد المصرية المرتبطة برمضان.وعن سر اتجاهها للإذاعة لتطل من خلالها على جمهورها خلال شهر رمضان وإمكانية المتابعة للإذاعة خلال الشهر الكريم فى ظل انشغال الجمهور بالدراما التليفزيونية، أكدت إنتصار أن الإذاعة ما زالت تتمتع ببريق خاص لدى الجمهور وخاصة فى شهر رمضان وبالأخص فى القرى والريف، ومختلف المحافظات التى تُعتبر الإذاعة لها مكانة خاصة فيها، وما زالت تحظى بمتابعة من جانبهم خاصة وقت الإفطار في الشهر الكريم.