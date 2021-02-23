الكاثوليكية تطلق الحلقة الأحدث من «كلمة اليوم» (فيديو)





أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كلمة اليوم".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن المسيحية.وقالت الكنيسة في حلقتها الأحدث: "المسيحيّة هي ديانة كلمة الله، ليست ديانة كلمة مكتوبة وبكماء، بل ديانة الكلمة المتجسّد والحيّ".