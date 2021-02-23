إثيوبيا: الحوار هو الحل الأمثل لقضية الحدود مع السودان

قالت الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، إن أثيوبيا تؤمن بأن الحوار والتفاوض هو الحل الأنسب لقضية الحدود مع السودان.وتابعت: "ما نزال نطالب بعودة الجيش السوداني إلى ما قبل السادس من نوفمبر"، وفقا لما نقلته "سكاي نيوز عربية" اليوم الثلاثاء.يأتي هذا فيما دعت الحكومة الإثيوبية الحكومة السودانية إلى التخلي عن "التصعيد والاستفزاز" والتوجه نحو "تسوية سلمية" للنزاع الحدودي بين البلدين.