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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء باكستان يبدأ زيارة رسمية لسريلانكا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:21 ص
عمران خان
عمران خان
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بدأ رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى سريلانكا تستغرق يومين تلبية لدعوة من نظير السريلاكي ماهيندا راجاباكسا، يرافقه وفد رفيع المستوى يضم أعضاء مجلس الوزراء وكبار المسئولين.

وأشارت صحيفة (دون) الباكستانية، اليوم، إلى أن هذه الزيارة تعد الأولى التي يقوم بها خان إلى سريلانكا منذ توليه منصب رئيس الوزراء.

وذكرت تقارير محلية باكستانية أن عمران خان سيجري محادثات مع القيادة السريلانكية؛ لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات.

ولفتت إلى أن رئيس الوزراء عمران سيعقد اجتماعات مع الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا ورئيس الوزراء لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية.

كما سيترأس خان المحادثات على مستوى الوفود، والتي تغطي جميع مجالات التعاون بين البلدين ما في ذلك التجارة والاستثمار والصحة والتعليم والزراعة والعلوم والتكنولوجيا بالإضافة إلى السياحة الدفاعية والثقافية، وسيشارك في "مؤتمر التجارة والاستثمار" المشترك الذي يهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، وسيتم خلال الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي.

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