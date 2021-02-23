رئيس جامعة الوادى الجديد يتفقد المنشآت والمزارع بالكيلو 10

أجرى الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، جولة ميدانية تفقدية بمقر الجامعة بالكيلو 10 بطريق "الخارجة - أسيوط"بدأت جولة رئيس الجامعة بتفقد بوابة الجامعة الرئيسية بعد اكتمال الأعمال الخرسانية للبوابة والتى أنشأت بطراز معمارى يتناسب والطرز المعمارية التى تميز المعابد والمواقع الأثرية بالوادي الجديد.كما تفقد مبانى كلية العلوم ومبنى القياس والتقويم والذى انهت الشركات الاعمال الخرسانية فى هذه المبانى وبدات الشركات المنفذة فى أعمال التشطيبات لمبانى كليات الزراعة والطب البيطرى والعلوم والتربية الرياضية، ومزرعة الجامعة والتى تشرف عليها كلية الزراعة.وخلال جولته أكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة أن الجامعة تسعى للتوسع في الزراعات الاستراتيجية بالإضافة الى التوسع فى زراعة نخيل البارحي والمجدول والزيتون والموالح والأصناف ذات العائد الاقتصادي المجزى تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتوسع فى الاستثمار الزراعى بالوادى الجديد.