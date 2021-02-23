تعرف على تاريخ وروحانية صوم يونان النبي (فيديو)

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أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "عظات وتأملات".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن تاريخ وروحانية صوم يونان النبي.وقام بتقديم الحلقة الأحدث الأب يسى زكريا راعي كنيسة القديسة تريزا بديروط.