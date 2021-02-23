نبذة عن بازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع بشبرا (فيديو)





أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "نبذات مختصرة".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" تحت شعار "نبذة تعريفية مختصرة عن بازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع بحي شبرا - القاهرة".وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك- أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى المتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من أمس 22 فبراير.