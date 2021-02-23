«سعفان» يصل الشرقية لتوزيع شهادات أمان على العمالة غير المنتظمة

استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بمكتبه بديوان عام المحافظة.، وذلك ضمن زيارة الوزير للمحافظة لتسليم شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة.حضر اللقاء الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز، نائبي المحافظ، وسعد الفرماوي، السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والمستشار مدحت الغمراوي، وكيل وزارة القوى العاملة.